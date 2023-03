«Hombre, hombre, hombre, el carapolla», dijo el Papa al recibir al alcalde de Madrid

Publicado hace 22 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

“Él lo ha dicho en el buen sentido y a mí no me ofende en absoluto”, explicó a la prensa minutos después el propio alcalde. Martínez-Almeida dijo que posiblemente el Papa no sepa lo que significa “carapolla”... Sin embargo, el hecho de que el Pontífice dijera, mientras le señalaba directamente, “¡Rápido, ponedle una hoja de parra en la cara que esto es el Vaticano y es un escándalo que vaya con todo el pito al aire!” hace pensar lo contrario. “Hostia, hostia, hostia, la mataviejos”, dijo el Papa a continuación al saludar a Isabel Díaz Ayuso.