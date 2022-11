Publicado hace 1 hora por Andaui a coolt.com

Cesc Gay (Barcelona, 1967) tiene el “superpoder” de arrancar trozos de la realidad y convertirlos en películas. De construir personajes cercanos y de poner en su boca palabras y en su cabeza pensamientos que podrían ser los nuestros. En esta ocasión, el director y guionista ha creado cinco Historias para no contar con una misma premisa: sus protagonistas prefieren ocultarlas, no compartirlas ni revelarlas, por pudor, por ridículo o por orgullo. “Me alimento de lo que me rodea”, dice.