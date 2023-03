Las historias íntimas que esconden los comentarios de YouTube

Publicado hace 2 horas por oghaio a elpais.com

Sobre este tipo de comentarios emotivos en YouTube, la experta en cultura digital Elisenda Ardèvol, catedrática de Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, recuerda la canción Message in a Bottle, de The Police. “En ella, un náufrago solitario lanza un mensaje de SOS en una botella y se da cuenta de que no está solo en su soledad, que hay millones de seres solitarios como él, lanzando botellas al mar. YouTube sería, en este caso y siguiendo la metáfora, una de las playas adonde el mar arrastra esos miles de botellas”