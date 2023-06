La historia de hombre que murió aplastado por una piedra mientras violaba a una gallina

Publicado hace 28 minutos por elmakina a abc.es

Este fin de semana ha salido a la luz la noticia de la violación de 15 gallinas en una finca de Jaén y ha sido este lunes cuando se a viralizado dejando a muchos lectores impactados. No obstante, no es la primera vez que algo así ocurre en España. En diciembre de 1990, un caso parecido se hiro viral sin necesidad de redes sociales. El 9 de diciembre, un hombre de 39 años identificado como Herminio R. C, apareció aplastado a orillas del río Miño en Ourense por una gran roca mientras practicaba la zoofilia con una gallina.