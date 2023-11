Publicado hace 50 minutos por acoco a publico.es

Es lo que tiene la monarquía, que todo se basa en la herencia. Lo del mérito y la capacidad para acceder a un puesto queda para los plebeyos. Además, una herencia en unos términos muy particulares, porque las mujeres solo pueden ser herederas al trono si no tienen un hermano varón, por eso la infanta Elena no es reina y por eso fue rey Juan Carlos I y no su hermana mayor, Pilar de Borbón. Pero el machismo ya tal.