Hilo con la gente más rata que me he encontrado en Holanda y los momentos que me han hecho cortocircuitar totalmente:

Geryon

"La pava que me mandó un tikki (básicamente es una petición de transferencia bancaria) porque me dejó 10 céntimos que me faltaban pa'pagar una bolsa de plástico. En el descanso de clase voy a tomarme un café con una compañera, ella se pide un café solo y yo con leche. Paga ella. A la semana siguiente se repite la operación, pago yo. Me pide que le de 30 cnt. porque su café era más barato que el mío en ambas ocasiones. TREINTA CÉNTIMOS..."