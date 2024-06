Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

«¡Se va todo a tomar por culo!» y «¡Ahora sí que sí, corred, hijos de puta!» son otras de las recomendaciones que ha proferido el responsable de la AEMET esta semana mientras recorría las calles de Madrid sin rumbo aparente. «Justo antes de irse corriendo, se puso los calzoncillos en la cabeza como si no quisiera ver los mapas; puede que el detalle sea significativo», señala otro trabajador de la agencia. «Lo de ir en pelotas puede ser para no mojarse o para no sudar, creo que es pronto para decirlo», agregaba el experto.