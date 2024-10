Publicado hace 5 horas por IkkiFenix a fotogramas.es

40 años después de 'Pesadilla en Elm Street', los fans del terror le consideran una de las más célebres 'scream queens'. "Pues la vi anoche aquí en el Festival de Sitges y la persona que más grita no es mi personaje..." "Mi escena favorita es la de la la bañera donde la garra de Freddy Krueger emerge desde el agua, entre las piernas. Habían construido un tanque de 2 metros y medio de profundidad, y en la parte superior parecía una bañera, pero no lo era, no había suelo para la bañera, y tuve a un buzo debajo de mí durante todo el día."