Me he borrado la cuenta de Menéame

siete82: Tenía una cuenta muy antigua, de 2006, 17 años de nada, y desde entonces me he metido a diario no solo a ver la portada, sino para comentar y votar noticias. Desde hace tiempo sentía que el sitio ya no es para mí, siempre ha sido un sitio "de izquierdas", al igual que yo, pero siento que la gente que habita allá ya no me representa. Cualquier opinión que sea lo más mínimamente crítica hace que se te acuse de ser un fascista o de votar a Vox. Ya no aguantaba más discutir con extremistas que llevan su ideología a la categoría de religión