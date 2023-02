«Hay diferencias entre gestionar un vestuario femenino y uno masculino, pero por cómo nos han educado, no por los genes»

Publicado hace 30 minutos por Kanu a sport.jotdown.es

«En el fútbol femenino la circulación es más lenta porque no tenemos la misma potencia para golpear el balón ni corremos a la misma velocidad, pero se ven algunas acciones técnicas que en el fútbol masculino cuesta más apreciar. Con el tema económico es lo mismo: «es que no generan ellas lo mismo que los chicos, entonces que no pidan cobrar». Me gustaría muchas veces ver cuánta gente genera... Lo importante en una sociedad es la igualdad de oportunidades»