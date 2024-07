Publicado hace 49 minutos por ccguy a xataka.com

Marbella ha decidido ponerse seria con quienes decidan orinar en su litoral. Tanto de hecho, que aquellos infractores cazados mientras vacían sus vejigas donde no deben se exponen a una sanción de 750 euros que podría duplicarse hasta alcanzar los 1.500 euros en el caso de ser reincidentes. Así lo han publicado a lo largo de las últimas semanas diarios y cadenas de televisión de España y rotativos británicos del alcance de The Telegraph o The Independent en una demostración de hasta qué punto la norma generó expectación en Reino Unido.