Half Life 2 y otras segundas partes que mejoraron lo que ya era brillante…Las secuelas que dejaron huella

Publicado hace 33 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Dicen que segundas partes no son buenas. A veces sí que es verdad que ha sido así, por lo menos en el cine. Las secuelas de la película original, no han estado a la altura de las expectativas y se han pegado un batacazo en taquilla. En los videojuegos también ha habido segundas partes decepcionantes, pero no tanto como en el cine. Normalmente las desarrolladoras, aprovechan las secuelas para optimizar y mejorar lo que no funciono en el juego original, y esto provoca que la mayoría de secuelas en el sector, estén aun gran nivel.