Hacienda multará a todas las mujeres que lleven frases de Shakira en sus pancartas durante las protestas del 8M

Publicado hace 24 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

Exhibir frases como «las mujeres no lloran, las mujeres facturan», «a ti te quedé grande» o «una loba como yo no está para novatos» podría conllevar multas de hasta 2000 euros, acaba de informar el Ministerio de Hacienda. El fisco considera que reivindicar a una defraudadora como Shakira, «aunque sea por motivos ajenos a su actividad económica», es punible y demuestra «complicidad con el fraude fiscal». Miles de mujeres que no quieren renunciar a las pancartas ya han anunciado su intención de manifestarse en Andorra.