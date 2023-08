GTA V, Assassin’s Creed…juegos con calificación de pegi 18, pero algunos padres creen que es como jugar al parchís

Publicado hace 1 hora por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

El motivo del artículo que hoy nos ocupa, aparte de que quería hablaros del tema hace tiempo. El Starfield, tendrá una calificación de pegui 18, e incluso se llego a rumorear, que los menores no tendrán acceso al juego. Aparte de esto, es porque el otro día estando en la game mirando cosas. Había un chico a mi lado con sus padres, tendría unos 11 años. Llevaba en la mano la caja del juego GTA V, y yo pensé, sus padres no se lo compraran al ver que tiene el pegi 18 como una película para adultos, pues me equivocaba...