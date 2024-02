Publicado hace 1 hora por Dakaira a espinof.com

Resulta que los trabajadores del cine Net Station, en Botafogo, simplemente se olvidaron de que aún se estaba proyectando una película (no es tan larga, son dos horas y 13 minutos) y se marcharon, cerrando las puertas... y a un puñado de espectadores dentro de la sala donde se echaba la película de Paul Giamatti nominada al Óscar, según informa O Globo. Pronto se dieron cuenta de que la proyección había terminado, pero las luces no se encendían y no había manera de salir.