Publicado hace 33 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Siempre digo, que hay que jugar un poco de todo, en el sentido, que es bueno probar nuevos géneros, no siempre jugar a lo mismo. Seguramente si te salieras de tu zona de confort, probarías nuevas experiencias y descubrirías muchos retos, llevándote grandes sorpresas. Esto viene a cuento, porque sé muy bien, que hay usuarios que, si no los sacas de las dos o tres sagas de siempre, no los sacas de ahí. Y estas sagas o entregas, suelen salir al mercado todos los años.