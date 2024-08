Publicado hace 53 minutos por PantomimoFull a espinof.com

¿Que una serie tiene un personaje LGTBIQ+? ¡Woke! ¿Que una franquicia protagonizada históricamente por hombres tiene un reinicio con mujeres? ¡Woke! ¿Que el villano de una película es un hombre blanco heterosexual? ¡Woke, woke, WOKE! Todo en la industria audiovisual que no se alinee con sus valores es woke y, por supuesto, si una producción con contenido que no les represente fracasa en taquilla, es culpa de la peligrosa "agenda progre"... ¿o realmente no?