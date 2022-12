González-Trevijano, presidente del Constitucional: «Seremos fascistas, pero sabemos gobernar»

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

«Si no gobernáramos nosotros, si dejáramos que lo hicieran los comunistas, esto sería Venezuela», ha insistido el magistrado. «Como ha apuntado varias veces el grandísimo Vargas-Llosa, intelectual independiente y Premio Nobel, la gente no siempre vota bien. Pero insisto: para eso estamos nosotros, para gobernar cuando el Gobierno votado no cumple», ha señalado Trevijano en declaraciones a la cadena Cope.