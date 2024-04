Publicado hace 2 horas por Deckardio a themoviescores.com

La banda sonora favorita de Maurice Jarre es Pasaje a la India (A Passage to India, 1984), por la que ganó su último Oscar. Alfred Newman consideraba El Diario de Ana Frank (The Diary of Anne Frank, 1959) como su composición más querida. Jerry Goldsmith comentó en varias ocasiones que una de las partituras favoritas de todas las que ha compuesto es la de La Isla del Adiós (Island in the Stream, 1977). Matar a un Ruiseñor es una de las bandas sonoras predilectas de Elmer Bernstein.