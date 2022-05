El Gobierno descarta suprimir la inviolabilidad del Rey después de preguntárselo al Rey

Publicado hace 1 hora por tiopio a elmundotoday.com

No podrá ser. El Gobierno ha confirmado hoy que no es posible eliminar la actual inviolabilidad del Rey, que le exime de responsabilidad penal. El propio Pedro Sánchez lo consultó con el Rey en varias reuniones que se desarrollaron a lo largo de 2021 y en los primeros meses de 2022 al máximo nivel. En todos estos encuentros, Felipe VI dijo que no. «Ya no le pregunto más, creo que está claro que no quiere», sentencia Sánchez. El presidente argumenta que «no se me puede decir que no he insistido» y promete que la negativa del monarca es «rotunda…