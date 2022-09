En un gesto de grandilocuencia tras unas copas, Juan Carlos I insiste en pagar el funeral de Isabel II

Publicado hace 22 minutos por LoSientoSoyDupe a elmundotoday.com

En un gesto de grandilocuencia tras tomarse unas copas, y afectado por la tristeza de los ingleses, Juan Carlos I ha insistido en pagar el funeral de Isabel II. Aunque muchos le han dicho que no hacía falta, el monarca no ha dado su brazo a torcer y ha insistido en correr él con todos los gastos del entierro de la reina británica. “Que no, que no, que ya está pagado”, ha dicho volviendo del baño. Al rey emérito le ha indignado que, de todas las personalidades que se desplazaron a Londres, ni una sola se ofreciera a pagar el funeral.