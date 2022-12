Publicado hace 48 minutos por Trolencio a es.gizmodo.com

Los fans de George R.R. Martin suelen ser personas con mucha paciencia, de otra forma, habrían pasado de adorarle a no querer saber nada del escritor para el resto de sus vidas. No sabemos si como algún truco, pero lo cierto es que Martin ha revelado recientemente el número de páginas que le faltan de The Winds of Winter.