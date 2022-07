Publicado hace 39 minutos por calaña a 3djuegos.com

Si no sueles mirar las redes sociales, quizás no has estado al tanto del lanzamiento de Stray, que llegó a PC, PS4 y PS5 el día de ayer. Este título ciberpunk protagonizado por un gato ha logrado récords absolutos para Annapurna Interactive, lo que denota el cariño de la comunidad por los gatos. Y, al parecer, nuestros mininos están más que contentos de que sus dueños estén jugando a esta aventura, pues muchos se lo están pasando en grande mirando a la pantalla.