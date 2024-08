Publicado hace 1 hora por oghaio a publico.es

Desde que se uniera allá por 2014 a Twitter (o como Elon Musk lo llama ahora, X) el diputado de ERC no ha dejado de meter el dedo en la llaga. En lo que llevamos de 2024 no ha cambiado y no se ha cortado en definir al juez García Castellón, en sacar los colores a diputados de Vox, responder a Luis Figo o al Dúo dinámico o calificar con sus palabras la citación a Begoña Gómez.