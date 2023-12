Publicado hace 23 minutos por doctoragridulce a zendalibros.com

El domingo 26 de abril de 2003, en la jornada veintiocho de la Liga de Fútbol, cuando el Deportivo de La Coruña y la Real Sociedad de San Sebastián se jugaban el liderato del torneo, uno de los futbolistas de este último equipo no pasaba precisamente por su mejor momento. No sólo porque Zuhaitz Gurrutxaga llevara un año sin jugar. No sólo porque se hallara en el peor momento del cóctel mental que a golpe de ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo le perseguía desde ya hace algún tiempo sin que apenas nadie lo supiera.