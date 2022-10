Publicado hace 49 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

El gobierno no ha tenido en cuenta la agenda de Camuñas. Jacinto Camuñas Guzmán, un funcionario de 48 años y que es el encargado de aplicar ese cambio en las nóminas de todos trabajadores de la Administración, dice que no podrá ponerse con ese tema «mínimo hasta 2025». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentó hablar con el funcionario en repetidas ocasiones antes de hacer ningún anuncio, pero siempre le pilló desayunando y no pudo hablar con él.