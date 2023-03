Florentino Pérez se plantea abandonar el mundo del fútbol porque no soporta la corrupción

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

A raíz de las acusaciones al Fútbol Club Barcelona por parte de la Fiscalía por sobornar a árbitros, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha empezado a plantearse abandonar el mundo del fútbol porque no soporta la corrupción. El empresario mantiene una carrera absolutamente impoluta y no quiere mancharla. Fuentes cercanas al Bernabéu apuntan que Florentino Pérez podría dimitir esta misma semana. El empresario ha llegado a llorar en su despacho al descubrir que el mundo del fútbol no es tan limpio como imaginaba.