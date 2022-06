Publicado hace 56 minutos por pignito a 20minutos.es

Anita Álvarez no podrá disputar la final de natación sincronizada tras su desvanecimiento en la piscina, así se lo habría comunicado la FINA al equipo estadounidense. Según avanzan 'El País' y 'AS', la nadadora no disputará junto a sus compañeras la final por equipos de ejercicio libre para la cual se había clasificado Estados Unidos.