El fin del porno: ¿quién necesita Only Fans en tiempos de algoritmos y Apple Vision Pro?

La mayoría de quienes nos iniciamos al onanismo en ese intervalo en que todavía vivía Interviú mientras el porno inundaba Internet recordamos el spam que vendía fotografías falsas de famosas y famosos desnudos. Era un producto tirando a cutre hecho con Photoshop y del que se sacaban más sonrisas que erecciones, me atrevo a decir. No así la nueva hornada, que, si no excita, seguro que asusta. The Realist, la versión anabolizada de esos patosos intentos primarios, logra producir imágenes escalofriantemente realistas y perfectas.