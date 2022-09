Publicado hace 18 minutos por Punisher92 a unmundoderetrojuegos.com

Pues sí, ya ha pasado mas de un año desde que termino el Kickstarter de la versión HD del Imperium y debíamos recibirlo si mal no recuerdo en Noviembre del año 2021, pues casi un año después lo he recibido por sorpresa ya que no tengo ningún aviso de que iba a llegarme (en la red se comenta algo de un SMS).