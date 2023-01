Filmamos la tierra, pero recordamos que sobre nosotros está el cielo

Publicado hace 1 hora por Andaui a letraslibres.com

'Bridges of Time' es un documental de documentales sobre el cine báltico y esos cineastas que querían atrapar el tiempo. Para tener una idea del cine documental que se empezó a hacer en los países bálticos desde principios de la década de 1960, mientras en otros mares ensayaban también sus nuevas olas, veo el documental de 2018 Bridges of Time, de coproducción lituana, letona y estona y escrito y dirigido por Kristīne Briede y Audrius Stonys. Lo que encontraré no es una película con armazón cronológico.