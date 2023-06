Feijóo promete acabar con las agresiones tránsfobas prohibiendo a las personas trans

Publicado hace 18 minutos por JanSmite a elmundotoday.com

Este mediodía, el candidato del Partido Popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido acabar con las agresiones tránsfobas prohibiendo a las personas trans. «Si la gente fuera normal, a nadie se le pegaría por no serlo, es de cajón», razona Feijóo. En la cúpula del PP tienen claro que, en todas las agresiones tránsfobas, hay una persona trans de por medio. Por lo tanto, cuando no haya personas trans en España, no se volverán a vivir agresiones en la calle o en el transporte público.