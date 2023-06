Feijóo planta a Ibai y finalmente no peleará contra Sánchez en La Velada del Año 3

Publicado hace 35 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

El combate entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez era uno de los más esperados de La Velada del Año 3. La baja de última hora, anunciada a solo unos días del evento que se llevará a cabo en el Cívitas Metropolitano, ha sido muy comentada en redes sociales, pero el más desilusionado ha sido el contrincante del popular Pedro “El Perro” Sánchez. “Alberto: no quieres debatir, no quieres hablar de economía y no quieres pelear, ¿qué te pasa? Tío…". Ibai ya ha confirmado que el sustituto de Feijóo en el combate contra Pedro Sánchez será Follacamiones24.