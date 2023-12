Publicado hace 49 minutos por Thornton a elmundotoday.com

Al cierre de la edición, el propio Feijóo reconocía que «por leyes estadísticas francamente absurdas» no iba a poder cobrar el premio. «Lo que se me exige para cobrar no es aceptable», decía. Insistía, eso sí, en que ha sido el ganador del sorteo «sin duda ninguna».