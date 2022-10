Publicado hace 2 horas por blodhemn a elmundotoday.com

«Son cosas frustrantes con las que puedo empatizar completamente, aunque las haya vivido a través de mi chófer y no yo personalmente; no por ello son menos dolorosas», ha aclarado el líder popular, que lleva viviendo de la política desde 1991, prácticamente toda su trayectoria profesional. (Perdón por acortar el titular, pero es que no cabía).