Se ha visto obligado a explicarlo después de una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid. «A veces crees que las cosas se entenderán a la primera y no es así. Bueno, por si había alguna duda, siempre me refiero a mi compañera como la lista más votada, porque es lista y es la más votada. De tan obvio que es, no lo especifiqué y no se me ha entendido», ha declarado Feijóo bajo la atenta mirada de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.