Del éxtasis de Eurovisión al "amor, no voy a ir": el desconcertante arranque de carrera de Chanel

La reina, la dura, la Bugatti sigue siendo recordada por SloMo. No tanto por su éxito en Eurovisión (que también), sino porque casi no ha lanzado nuevos temas desde entonces y los fans se impacientan "Yo, si fuera ella, le recomendaría que metiese el móvil en un cajón bajo llave y que trabajase, porque lo que necesita la gente al final es el producto", opina Luis Mesa "Sony plantea con ella un parón antes de arrancar una nueva etapa. Si no es así, ha sido una chapuza épica e inexplicable para esta discográfica", considera Odi O'Malley.