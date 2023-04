El éxito viral de una canción creada por inteligencia artificial con las voces de Drake y The Weeknd (y la preocupación de los artistas)

Publicado hace 10 minutos por LaSaBe a bbc.com

Una canción que se compuso usando inteligencia artificial (IA) para clonar las voces de Drake y The Weeknd se viralizó en las redes sociales. La canción, que se llama Heart On My Sleeve (Corazón en la manga), simula un intercambio de versos -la mayoría haciendo referencia a la también cantante y actriz Selena Gómez, ex pareja de The Weeknd- entre las dos estrellas.