La “cancionaca” viene acompañada de una coreografía muy “eurovisiva” con explosiones, fuegos artificiales y un grupo de bailarines vestidos de médicos que se quitan la bata y luego son soldados israelíes que gritan hospital, boom, boom, hospital boom, boom, boom, is gone now, now, now, noooow [salto, salto, manitas de jazz]. “No queremos pecar de frívolos, pero semejante ‘temarraken’ está destinado a genocidar todas las pistas de baile de Europa este verano”.