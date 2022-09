Estefanía Cabarcos: «En el parque me miraban como diciendo: 'Mira esta, hablándole inglés a la niña'»

Publicado hace 15 minutos por oghaio a lavozdegalicia.es

Con los abuelos, que no saben ni papa de inglés, los niños hablan en español. Y a su madre suelen responderle, pero no toman todavía la iniciativa de dirigirse a ella en inglés. «De hecho, a la mayor le da vergüenza cuando hay gente delante. Si es en casa no le importa, pero si hay amiguitos, incluso a veces hace que no me entiende cuando le hablo en inglés, y yo sé perfectamente que sí. Lo hace para parecerse más a los demás y no ser tan diferente, y me da mucha pena"