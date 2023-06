A este técnico le mandaron cortar Internet a los empleados que vagueaban. Lo cortó a toda la empresa: sólo se quejaron los jefes

Publicado hace 57 minutos por yarkyark a genbeta.com

Se denomina 'cumplimiento malicioso' a la acción de seguir estrictamente las órdenes de un superior a pesar de saber que eso tendrá un resultado no deseado… o bien de apegarse a la letra pero no al espíritu de las órdenes. Un día, May se acercó con un gran cabreo al protagonista, diciendo que había pillado a uno de los responsables de ventas navegando por Internet cuando debía estar haciendo llamadas: quería que les desactivase Internet a los empleados.