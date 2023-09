A esta hora de la mañana, Feijóo anuncia que tiene votos suficientes para gobernar en Portugal

Publicado hace 50 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

“Nunca faremos um acordo com os independentistas, disso podem ter a certeza”, ha prometido Feijóo al pueblo portugués. Después, el candidato del Partido Popular ha lamentado no haber tenido más tiempo para estudiar portugués este verano por culpa de las elecciones que adelantó Sánchez. “Estou aprendendo aos poucos”, ha dicho leyendo de un papel. “El caso es que es un idioma que me suena pero no sé a qué”, se ha sincerado con sus asesores.