Especial: Las mejores canciones de The Strokes

Publicado hace 12 minutos por zanguangaco a muzikalia.com

The Strokes han anunciado que un nuevo disco está en camino, será sucesor del digno The New Abnormal (Sony, 2020) y estará producido por nada menos que Rick Rubin. Tratándose de The Strokes, siempre es buen momento para recordar los mejores temas de un catálogo que ya supera las dos décadas. Recordemos que en la vasta constelación del rock alternativo, una estrella brilló con un fulgor particular a comienzos del siglo XXI no sería lo mismo sin ellos. Surgidos en el renacimiento del rock neoyorquino, esta banda se convirtió en una figura icónica