El error de 'Stranger Things' que Netflix va a cambiar en la segunda temporada

El error en cuestión podría parecer una tontería, pero en una serie que se preocupa tanto por sus personajes resulta imperdonable confundir el cumpleaños de uno de ellos. Y no de un personaje cualquiera, sino además uno de los más maltratados y desdichados de la serie, Will Byers. Y es que en uno de los capítulos de esta cuarta temporada se podía ver en un calendario que era el día 22 de marzo. Hasta aquí nada raro, si no fuera porque el 22 de marzo es el cumpleaños de Will, o al menos eso afirmaba Joyce en un capítulo de la segunda temporada.