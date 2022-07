Entrevista a Pedro de la Rosa: El milagro de llegar a la Formula 1

Publicado hace 53 minutos por ccguy a elladodelmal.com

Pocos pilotos españoles han llegado a la Formula 1. Solo quince en los más de 70 años de historia, que lo he consultado en la Wikipedia. Entre ellos, está el gran Pedro de la Rosa. Ha estado durante más de una década en los equipos de Formula 1, disfrutando de este deporte desde dentro, y hoy en día sigue contándonoslo en todas las carreras. A mí me encanta escucharle, porque aprendo mucho de este deporte en cada retransmisión, y desde que él era piloto, siempre le he tenido una admiración especial.