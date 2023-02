Publicado hace 18 minutos por Ratoncolorao a elmundotoday.com

¿Cómo fue la oferta? "Me llamaron y colgué. Me volvieron a llamar y colgué. Luego llamé yo pero no contestaron. Luego me llamó una persona y llegamos a un acuerdo pero acabé contratando muchos megas de teléfono, que ni necesito ni nada. Luego me volvieron a llamar y esta vez sí eran los chicos de la moción de censura, pero yo desconfié porque no quería más megas. Han sido muchas llamadas, muchas. Finalmente nos hemos puesto de acuerdo."