Entra en una casa de Mugardos y muerde al dueño en una mama cuando intentaba echarlo

«Estaba borracho y me dijo que se quería quedar a dormir», explica. Así comenzó un forcejeo que duró varios minutos. «Yo intentando sacarlo del portal y él entrando, me quería zurrar pero como estaba tan borracho no atinaba, y yo soy más corpulento», detalla. Este vecino, que no conocía a la persona que había irrumpido en su vivienda, llamó al 112 para pedir auxilio. «Pero no sirvió de nada, les decía que había un tipo violento y borracho que estaba agrediéndome y me iban pasando de un teléfono a otro», señala.