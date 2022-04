Publicado hace 13 minutos por ccguy a elmundotoday.com

El presidente se pasa las horas fumando y bebiendo whisky en el balancín del porche de La Moncloa ante la preocupación de su mujer. “No es la misma persona que se fue a Ucrania allá por principios de abril”, lamenta María Begoña Gómez. “Soy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos que todos vosotros juntos, capullos”, les suele recordar a sus colaboradores cada vez que se le acercan.