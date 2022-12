Un empresario inglés en 'ruina' tras fabricar 18.000 camisetas de campeones

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a sport.es

Karl Baxter, empresario inglés fabrico 18.000 camisetas conmemorativas de su selección con la inscripción de "Campeones del mundo 2022"."Las primeras actuaciones en Qatar me habían impresionado y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar" declaró que Baxter pide ayuda a los ingleses para recuperar parte del dinero invertido: "Ahora no sé qué hacer. Le pido a los ingleses que compren aunque sea uno, seguirá siendo un pedazo de historia. Incluso si nuestro equipo no triunfó, en mi opinión todavía son los ganadores".