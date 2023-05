Elegía del futbolista leñero: fiebre en las gradas, sangre por el césped

Publicado hace 1 hora por Vlemix a jotdown.es

«No me pegue más, señor Benito, por favor». Cuentan que eso se lo dijo Biri-Biri a Goyo Benito. Biri-Biri se llamaba Alhaji Momodo Njie, pero no andaba la España de 1973 como para ese nombre tan complicao. Así que Biri-Biri. Era gambiano, y debutó con el Sevilla por 1973. Aquel mismo año, partido en el Bernabéu. Las cosas claras desde el principio. Antes de entrar, Pirri le dice a Benito, ambos jugadores del Madrid, unas palabras proféticas: «Goyo, las hostias al negro, que no se le ven los moratones».